Порошенко почти после года молчания поговорит с прессой

Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию в воскресенье 14 мая.

Об этом свидетельствует информация в разделе "анонсы" на сайте президента Украины".

Указывается, что пресс-конференция будет проводиться по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом.

Пресс-конференция должна начаться в 15:00 в Администрация президента (ул. Банковая, 11).

Как известно, последний раз Петр Порошенко давал открытую пресс-конференцию еще 3 июня 2016.

Украинская правда