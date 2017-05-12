Порошенко почти после года молчания поговорит с прессой

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Пятница, 12 мая 2017, 16:46

Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию в воскресенье 14 мая.

Об этом свидетельствует информация в разделе "анонсы" на сайте президента Украины".

Указывается, что пресс-конференция будет проводиться по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом.

Пресс-конференция должна начаться в 15:00 в Администрация президента (ул. Банковая, 11).
Как известно, последний раз Петр Порошенко давал открытую пресс-конференцию еще 3 июня 2016.

Украинская правда

Темы: Порошенко СМИ
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IP: 94.76.66.---samal12.05.2017 17:33
Повільно, наполегливо розвів кремлівських цуценят.
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