Суд в Днипре арестовал еще трех "титушок" за драку 9 мая

1451 просмотр
0
Пятница, 12 мая 2017, 17:53

Суд в Днипре арестовали еще трех "титушок", участвовавшие в драке, которая произошла 9 мая.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Твиттере.

"Днепр. Еще трое "орлов вилкула" задержаны и арестованы судом. "Титушиная бодрость"  9 мая сменилась камерой 12 мая", - написал он.

Как известно, в четверг суд арестовал одного из участников драки в Днипре, которая состоялась 9 мая.

9 мая 2017 года в городе Днипро произошла массовая драка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, потасовку с АТОвцямы начали неизвестные ребята спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди.

Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.

Украинская правда

Темы: Днепр Аваков полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Полиция задержала руководителя "титушек", бивших АТОшников в Днипре 12 мая 2017, 17:17
События 9 мая в Днипре: о подозрении сообщено 5 людям 12 мая 2017, 11:48
Арестовали одного из участников драки в Днепре – Аваков 11 мая 2017, 23:49
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Полиция задержала руководителя "титушек", бивших АТОшников в Днипре
Порошенко почти после года молчания поговорит с прессой
Суд отказался арестовывать квартиры и авто Мартыненко
ГПУ несколько раз допрашивала судью по делу Януковича
Все новости
19 онлайн-сервисов

Получить загранпаспорт, арендовать жилье, оплатить коммуналку: сервисы, которые облегчат жизнь

Питьевая вода

В Киеве создали карту работающих бюветов