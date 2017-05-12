На одного из руководителей НАПК составили админпротоколы

На члена НАПК составили административные протоколы за нарушение норм антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента коммуникаций Нацполиции.

Согласно информации, один из руководителей НАПК нарушил требования статьи 28 (предотвращения и урегулирования конфликта интересов) "О предотвращении коррупции".

"Он не сообщил НАПК об имеющемся у него реальном конфликте интересов при рассмотрении письма ГПУ и в дальнейшем согласовал проект решения об отказе в полной проверке деклараций одного из судей Печерского райсуда Киева за 2015 и 2016 годы", - отметили в полиции.

Правоохранители установили, что именно этот судья рассматривал административное дело и вынес по этому члену НАПК с участием его защитника решение, которым он был признан невиновным.

На указанного члена НАПК составили административные протоколы по ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КоАП.

Как сообщил источник "Украинской правды", указанным в сообщении полиции чиновником может быть заместитель председателя Национального агентство по предотвращению коррупции Руслан Радецкий.

Ранее Радецкого задерживали за нетрезвое вождение, однако судья Печерского райсуда признал его невиновным.

Украинская правда