На одного из руководителей НАПК составили админпротоколы
На члена НАПК составили административные протоколы за нарушение норм антикоррупционного законодательства.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента коммуникаций Нацполиции.
Согласно информации, один из руководителей НАПК нарушил требования статьи 28 (предотвращения и урегулирования конфликта интересов) "О предотвращении коррупции".
"Он не сообщил НАПК об имеющемся у него реальном конфликте интересов при рассмотрении письма ГПУ и в дальнейшем согласовал проект решения об отказе в полной проверке деклараций одного из судей Печерского райсуда Киева за 2015 и 2016 годы", - отметили в полиции.
Правоохранители установили, что именно этот судья рассматривал административное дело и вынес по этому члену НАПК с участием его защитника решение, которым он был признан невиновным.
На указанного члена НАПК составили административные протоколы по ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КоАП.
Как сообщил источник "Украинской правды", указанным в сообщении полиции чиновником может быть заместитель председателя Национального агентство по предотвращению коррупции Руслан Радецкий.
Ранее Радецкого задерживали за нетрезвое вождение, однако судья Печерского райсуда признал его невиновным.
Украинская правда
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