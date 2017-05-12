Полиция обещает сотрудничать с журналистами в деле Шеремета

Авторы журналистского расследования о гибели журналиста Павла Шеремета во время встречи с руководителем Национальной полиции Сергеем Князевым предварительно договорились о сотрудничестве и возможном обмене информацией по этому делу.

Об этом в комментарии Громадскому рассказали журналисты "Слидства.Инфо" Анна Бабинец и Дмитрий Гнап, которые являются соавторами фильма-расследования "Убийство Павла".

"Мы не можем раскрывать, о чем была встреча. Одно уже можно сказать - позитив есть и в самой встрече, и в том, что мы предварительно договорились сотрудничать и обмениваться, возможно, какими-то данными, которые могут помочь им, и, возможно, что-то нам сообщат как журналистам", - сказал Гнап.

Кроме того, глава Нацполиции подтвердил журналистам, что оперативная группа собиралась и пересматривала фильм-расследование "Убийство Павла".

"Они достаточно тщательно изучили то, что изложено в фильме. И сейчас мы общаемся о том, каким образом мы могли бы сотрудничать. Пока еще не решено, какой форме будет это сотрудничество", - отметила Бабинец.

Как известно, накануне журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали первую часть расследования, документальный фильм "Убийство Павла", в котором изложили ранее неизвестные факты об убийстве Шеремета.

В частности, они установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину журналиста заложили взрывчатку, находились подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водителя последней удалось разыскать. Игорь Устименко, как рассказали источники в Службе безопасности Украины, в 2014 году работал в СБУ.

После выхода фильма в эфир в СБУ заявили, что Игорь Устименко был уволен в апреле 2014 года.

Один из участников журналистского расследования Дмитрий Гнап рассказал, что, судя по реакции свидетелей, с которыми общалось "Слідство. Інфо", следователи с ними не говорили.

11 мая Министерство внутренних дел вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.