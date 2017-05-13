Российского общественного активиста Дадина снова задержали

Российский общественный аАктивист Ильдар Дадин был задержан полицейскими на Красной площади в Москве за чтение конституции.

Об этом со ссылкой на российские СМИ пишет РБК.

Информацию о задержании Дадина подтвердил его адвокат Алексей Липцер.

"Я связывался с ним по телефону, он сказал, что в настоящее время они находятся в автозаке около отдела полиции "Китай-город", — сообщил правозащитник.

Сам активист рассказал агентству ТАСС, что он был задержан вместе с участником движения "14 процентов" Сергеем Ожичем. По словам Дадина, они "по очереди читали статьи конституции на Красной площади".

"К нам подошел полицейский и предупредил, что если мы не уйдем, то нас задержат, а спустя 10 минут нас действительно задержали сотрудники полиции", — рассказал Дадин.



Адвокат активиста отметил, что пока неизвестно, будет ли составлен в отношении Дадина протокол об административном нарушении. Возможно, его отпустят после профилактической беседы, добавил адвокат.



Ильдар Дадин стал первым россиянином, который был осужден по введенной в Уголовный кодекс РФ в 2014 году ст.212.1, предусматривающей уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Он был приговорен к трем годам колонии.

В феврале 2017 года Верховный суд отменил приговор и освободил Дадина. Он также признал за ним право на реабилитацию. Оно включает в себя возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

В конце апреля Дадин подал в Железнодорожный городской суд Московской области гражданский иск о возмещении вреда от незаконного привлечения к уголовной ответственности.



