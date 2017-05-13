С начала года в Марьинке из-за обстрелов террористов ранены 16 человек

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Суббота, 13 мая 2017, 03:01

С начала текущего года из-за обстрелов боевиков в Марьинке были травмированы 16 мирных жителей, среди них один ребенок.

Об этом сообщает полиция Донбасса.

"Только с начала текущего года в результате боевых действий были травмированы 16 мирных жителей, среди них - один ребенок, повреждено более 60 домов граждан, подавляющее количество которых расположено в окрестностях города", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в Марьинке сегодня 6,5 тысяч граждан живут под постоянными обстрелами боевиков, в городе десятки разрушенных и сотни поврежденных домов, каждый третий автомобиль с простреленным стеклом.

При таких условиях правоохранители проводят дежурство на территории школ и каждый день сопровождают школьный автобус с детьми в школу, а вечером так же доставляют по домам. Всего на территории района действуют 30 школ, из которых 7 расположены на линии разграничения.

В полиции Донетчины также сообщили, что в среднем за сутки в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступает примерно 30 сообщений от граждан, 5 из которых имеют признаки уголовных преступлений, однако во время обострения ситуации и обстрелов террористов количество вызовов значительно возрастает.

Темы: Донбасс терроризм полиция
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