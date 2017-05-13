АТО: боевики бьют из минометов на всех направлениях, ранены 3 бойца ВСУ

В течение суток, 12 мая, в нарушение договоренностей о деэскалации конфликта в районах проведения АТО, боевики 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приморское направление. Пророссийские незаконные вооруженные формирования вечером продолжили обстреливать опорные пункты сил АТО в районе Широкиного, Водяного, Павлополя, Гранитного, Гнутового, Чермалыка и Новотроицкого. Там боевики в основном использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. Кое-где вели огонь и вражеские снайперы.

Кроме того, украинские позиции у Широкиного попали под огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП. Из такого же вооружения противником были обстреляны опорные пункты сил АТО в районе Марьинки и Красногоровки. А неподалеку Талаковки враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм.

Донецкое направление. Пророссийские бандформирования открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм по позициям ВСУ в районе Новолуганскоого и Луганского. Из 82-мм минометов били по окрестностям Авдеевки, позициям у Каменки. Эти же участки фронта, а также опорные пункты сил АТО в районе Песков, Верхнеторецкого и Новгородского боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Луганское направление. Вечером подразделения российско-террористических войск обстреляли из гранатометов различных систем украинских воинов у Новоалександровки и Крымского. Вблизи Новозвановки боевики били по позициям ВС Украины из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов и 120-мм минометов. А в районе Новотошковского незаконные вооруженные формирования применяли против украинских защитников минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие обстрелов в течение минувших суток трое военнослужащих ВС Украины получили ранения.