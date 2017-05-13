Гройсман: Решение о назначении средств окружения Януковича примет ВР
Решение о целевом назначении средств, конфискованных у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, будет принимать Верховная Рада Украины.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Это вопрос непосредственно консультаций в рамках коалиции, мы будем это обсуждать с точки зрения того, какие есть приоритеты", - отметил он.
По мнению Гройсмана, средства можно направить на повышение обороноспособности и реализацию инфраструктурных проектов (больницы, школы).
"Мы как правительство хотим провести сначала консультации и потом внести согласованное решение об использовании этого ресурса", - добавил Гройсман.
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