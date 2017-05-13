Гройсман: Решение о назначении средств окружения Януковича примет ВР

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Суббота, 13 мая 2017, 09:43

Решение о целевом назначении средств, конфискованных у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, будет принимать Верховная Рада Украины.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Это вопрос непосредственно консультаций в рамках коалиции, мы будем это обсуждать с точки зрения того, какие есть приоритеты", - отметил он. 

По мнению Гройсмана, средства можно направить на повышение обороноспособности и реализацию инфраструктурных проектов (больницы, школы).

"Мы как правительство хотим провести сначала консультации и потом внести согласованное решение об использовании этого ресурса", - добавил Гройсман.

Интерфакс-Украина
 

Темы: Янукович деньги Верховная Рада
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