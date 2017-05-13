Разведка: На Луганщине участились столкновения между военными РФ и "казаками"

На территории Луганской области, временно оккупированной пророссийскими боевиками, увеличилось количество случаев столкновений между военнослужащими ВС РФ и представителями т.н. "казацких формирований".

Об этом сообщили в главном управлении разведки Минобороны Украины.

"С начала мая в н.п.Голубовка ... имеют место факты отказа выполнять "казацким" командованием приказы российских офицеров, обвиняемых в хищении финансирования и несовершенном командовании, что приводит к неоправданным потерям личного состава и техники", - сообщили в разведке.

Также, по данным ГУР МОУ, в российских оккупационных войсках среди личного состава наблюдается усиление напряженности в отношениях "из-за углубления противоречий между кадровыми военными ВС РФ и другими категориями военнослужащих".