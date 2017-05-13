Что нового попробовать на майской уличной еде

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Суббота, 13 мая 2017, 11:50

"Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 13 летних поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Начиная с конца мая и до середины сентября они будут курсировать из Киева, Львова, Днепра и Харькова к южным курортам страны: Бердянску, Геническу, Одессе и Херсону.

В частности, в направлении Бердянска будут поезда:

№ 228 Киев - Бердянск, со 2 по 12 июня – через день, с 14 июня по 31 августа – ежедневно, с 2 по 16 сентября – через день.

№ 472/552/471 Днепр, Кривой Рог - Бердянск, с 3 июня по 15 сентября – через день.

№ 261/262 Харьков - Бердянск с 4 июня по 20 сентября – через день.

№ 188/187 Львов - Бердянск, с 3 июня по 12 сентября – через день.

В направлении Геническа будут курсировать такие поезда:

№ 282 Киев - Геническ, с 1 по 13 июня – через день, с 15 июня по 1 сентября – ежедневно, с 3 по 15 сентября – через день.

№ 190/244/189 Днепр, Кривой Рог - Геническ, с 10 июня по 10 сентября – через день.

№ 232/231 Геническ - Ивано-Франковск, с 11 июня по 11 сентября – через день.

В направлении Одессы пассажиры могут воспользоваться следующими сезонными поездами:

№ 228 Одесса - Львов, с 25 мая по 17 сентября – ежедневно.

№ 270/269 Одесса - Харьков, с 1 июня по 17 сентября – через день.

№ 251/252 Днепр, Кривой Рог - Одесса, с 28 мая по 31 августа – ежедневно, с 2 по 16 сентября – через день.

№ 271/272 Харьков - Одесса, с 3 июня по 19 сентября – через день.

В направлении Херсона будут курсировать летние поезда:

№ 256/255 Львов - Херсон, с 26 мая по 17 сентября – через день.

№ 265/266 Харьков - Херсон, с 3 июня по 5 сентября – через день.

Кроме того, для удобства пассажиров на летний период изменена периодичность курсирования 3 поездов.

В частности, поезд № 63/64 Днепр - Одесса будет курсировать ежедневно с 24 мая по 29 сентября, № 136/135 Одесса - Черновцы – ежедневно с 1 июня по 30 сентября. Поезд № 148/147 Одесса - Киев с 25 мая по 30 сентября будет курсировать ежедневно, а не раз в неделю.

Экономическая правда

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