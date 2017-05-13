СБУ ликвидировала всеукраинскую сеть производства и контрабанды оружия

СБУ ликвидировала всеукраинскую сеть изготовления, сбыта и контрабанды оружия с центром в Харькове.

Об этом 13 мая сообщили в Службе безопасности Украины.

"В состав преступной группировки входили около 20 участников из разных регионов Украины, а организатором был житель Харькова, студент одного из высших учебных заведений. Злоумышленники почти год покупали в Украине и за рубежом стартовое, сигнальное,травматическое оружие и перерабатывали его в боевое", - сообщили в СБУ.

По данным следствия, покупателей преступники подыскивали через Интернет, создав страницу в одной из российских соцсетей.

По месту проживания членов преступной группировки в Харькове, Киеве и Николаеве проведено более 20 обысков.

"Изъято более 35 единиц оружия, приспособленного к стрельбе боевыми патронами: автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППС, "Скорпион", пистолеты ПМ, ТТ, "Carrera", револьверы "Наган", "РФ", "Сафари". Также изъято более 500 патронов различного калибра, гранаты Ф-1 и РГД-5, гранатомет РПГ-22, стартовые, сигнальные и травматические пистолеты, подготовленные к переработке в боевые, большое количество комплектующих к оружию, металлообрабатывающие станки и оборудование кустарного изготовления элементов огнестрельного оружия и боевых патронов", - говорится в сообщении.

СБУ также получила другие доказательства противоправной деятельности членов группы: банковские карты, которые использовались для интернет-расчетов с заказчиками, деньги, полученные преступным путем, поддельные паспорта для осуществления почтовых отправлений и т.п.

Двум организаторам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 201 УК Украины (контрабанда оружия, совершенная по предварительному сговору группой лиц), им определена мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении других участников группы уголовное производство осуществляется по ст. 263 УК Украины.