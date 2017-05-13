СМИ сообщают о российском следе в масштабной вирусной атаке

1191 просмотр
0
Суббота, 13 мая 2017, 13:03

Масштабная вирусная атака, которая накануне поразила десятки тысяч компьютеров по всему миру, была совершена кибергруппировкой с возможными связями с Россией.

Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Издание отмечает, что с инцидентом могут быть связаны недавние предупреждения группировки Shadow Brokers в адрес президента США Дональда Трампа после одобренных ним ракетных ударов в Сирии.

"Отдельные эксперты считают, что это указывает на связь Shadow Brokers с российским правительством", — сообщает издание.

Так, 8 апреля, через день после ракетного удара США в Сирии, группа Shadow Brokers обнародовала заявление, в котором на ломаном английском обвинила Трампа в измене "людей, которые за него голосовали" и которые ему помогали.

Как сообщает Bloomberg, от вирусной атаки накануне пострадали более 75 тысяч компьютеров в 99 странах мира.

В Британии, как сообщалось, в больнице даже не могли принимать пациентов, которые нуждались в неотложной помощи.

Вирус WannaCry также атаковал компьютеры в Украине и России.

Вирус заражает компьютер, шифруя все сохраненные на нем данные. При этом злоумышленники обещают раскодировать файлы после получения выкупа.

Как сообщило интернет-издание The Intercept, группировка киберпреступников Shadow Brockers использовало для атаки хакерская программное обеспечение АНБ и уязвимость Windows, известную под названием EternalBlue. При этом еще в марте Microsoft выпустила обновление, что позволяет защититься от WannaCry, однако не все пользователи успели или смогли его установить, что сделало системы уязвимыми.

Европейская правда

Темы: Росcия хакеры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Юристы Трампа сообщили о двух его платежах, связанных с РФ 13 мая 2017, 09:01
Минюст США требует банковские записи Манафорта 13 мая 2017, 07:30
Омелян наградил экипаж катера, который дал отпор российскому судну 13 мая 2017, 05:06
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд ООН определил график процесса "Украина против России" до лета 2019 года
Матиос назвал нового военного прокурора сил АТО
СМИ сообщают о российском следе в масштабной вирусной атаке
СЦКК: Боевики обстреливают населенные пункты, применили 152 калибр
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Сараево

Порно

Порнография в Украине: закон, заработок, удовольствие