Координатору "титушек" в Днепре сообщили о подозрении

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Суббота, 13 мая 2017, 13:41

Прокуратурой сообщено о подозрении гражданину, который координировал деятельность так называемых "титушек" в Днепре 9 мая.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Там отметили, что о подозрении в совершении массовых беспорядков и хулиганских действиях ему сообщено в рамках уголовного производства по фактам событий, имевших место 9 мая в Днепре.

У следствия также имеется информация, что указанное лицо имело многочисленные приводы в органы полиции.

Избрание ему меры пресечения планируется 13 мая. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В пресс-службе напомнили, что прокуратурой Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.1 ст.294, ч.2 ст.296, ч.2 ст.350 и ч.2 ст.365 УК Украины по фактам произошедших 9 мая 2017 года в Днепре во время проведения праздничных мероприятий.

Как известно, в четверг суд арестовал одного из участников драки в Днипре, которая состоялась 9 мая. В пятницу - еще троих

9 мая 2017 года в городе Днипро произошла массовая драка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, потасовку с АТОвцямы начали неизвестные ребята спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди.

Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.

Украинская правда

Темы: Днепр
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