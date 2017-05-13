Матиос назвал нового военного прокурора сил АТО

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Суббота, 13 мая 2017, 14:06

Главный военный прокурор Анатолий Матиос представил нового военного прокурора сил АТО - полковника юстиции Олега Сенюка. 

Как сообщили в Генпрокуратуре, представление состоялось 12 мая в Краматорске.

Отмечается, что до назначения на должность военного прокурора сил АТО Сенюк возглавлял военную прокуратуру Западного региона Украины.

"После представления состоялось расширенное совещание представителей силовых ведомств Донецкой и Луганской областей - АТЦ, СБУ, Нацполиции, прокуратуры, ГосЧС. Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия силовых структур", - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, Олег Сенюк 1979 года рождения, после учебы во Львовском национальном университете им. Ивана Франко работал на должностях помощника прокурора Галицкого района Львова, старшего следователя в управлении прокуратуры Киева, в военной прокуратуре Центрального региона Украины, был военным прокурором Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины. Военным прокурором Западного региона Украины был назначен 24 марта 2015 года.

По данным СМИ, согласно декларации о доходах, Сенюк за 2015 год заработал 355 137 грн, без учета соцпомощи на ребенка. Владеет 20% квартиры во Львове площадью 62,5 кв. м, дачей в 15 кв. м и земельным участком в 600 кв. метров. Его жена, Вита Сенюк, задекларировала дачу площадью 221 кв. м., земельные участки на 1200 и 1000 кв. м в Киевской области, дочь военного прокурора имеет в собственности квартиру в Киеве площадью 113 кв. м.

Также Вита Сенюк держит $50 тыс. наличными и является владелицей авто Honda CR-V, ориентировочной стоимостью 213 тыс. гривен.

Весной 2017 году Сенюк должен был получить ордер на трехкомнатную квартиру площадью 93,3 кв. м в Шевченковском районе Киева.

Как известно, 21 октября прокуроры САП совместно с детективами НАБУ вручили обвинительный акт военному прокурору сил АТО Константину Кулику, который был обвинен в незаконном обогащении.

НАБУ занималось делом Кулика с зимы 2015 года. Причиной расследования стало наличие у прокурора АТО и его семьи дорогих автомобилей и жилья в Киеве, которые не соответствуют его декларируемым доходам.

Генпрокурор Юрий Луценко не хотел снимать Кулика с должности, поскольку считал его участие важной для расследования дела Сергея Курченко.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что просил Юрия Луценко отстранить Кулика от должности и заявлял, что НАБУ делом против Кулика мешает расследовать преступления Курченко.

В конце апреля 2017 года стало известно, что Кулик уволен с должности прокурора АТО и назначен замначальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры.

В настоящее время суд рассматривает дело о незаконном обогащении Кулика.

Украинская правда 

Темы: АТО Генпрокуратура Матиос
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