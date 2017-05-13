С начала суток украинские воины в зоне АТО не пострадали

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Суббота, 13 мая 2017, 18:55

С начала суток боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

Там отметили, что наиболее активно боевики обстреливали опорные пункты сил АТО на Приморском направлении.

В частности, из 120-мм минометов противник вел огонь по нашим позициям в районе Новотроицкого, Чермалыка, Широкино и Красногоровки. На тех же участках линии разграничения, а также у Павлополя и Водяного, незаконные вооруженные формирования периодически били из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, украинские позиции неподалеку Красногоровки и Чермалыка попали под вражеский обстрел из минометов калибра 82 мм.

На Донецком направлении под огонь из 120-мм минометов попали позиции украинских подразделений в районе Луганского и Авдеевки. Также опорные пункты сил АТО неподалеку Луганского и Верхнеторецкого были обстреляны противником из минометов калибра 82 мм. У Верхнеторецкого по бойцам ВС Украины вел огонь и вражеский снайпер.

На Луганском направлении состоялось всего два обстрела. Украинские защитники, которые выполняют задачи в районе Малинового, были обстреляны боевиками из ручного противотанкового гранатомета. Позже по одному из опорных пунктов ВС Украины в районе Крымского противник одновременно вел огонь из 82-мм минометов, вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда

Темы: АТО
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