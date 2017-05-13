На Днепропетровщине дети и работники детсада попали в больницу

В Новомосковске Днепропетровской области в местную больницу попало девять воспитанников и трое работников детского сада с подозрением на инфекционное заболевание.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, по данному факту Новомосковской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда