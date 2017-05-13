"Глава" Крыма наругал чиновников за урны "антигосударственного цвета"

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Суббота, 13 мая 2017, 20:04

Подконтрольный Кремлю "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов 12 мая в поселке Героевка пригрозил местным чиновникам штрафом за урны сине-желтого цвета.

Об этом сообщает Крым.Реалии, которое публикует видео местного издания kerch.fm.

Во время посещения пляжа в поселке Героевка Аксенов возмутился, увидев мусорные урны, окрашенные в цвета национального флага Украины.

 

"Видели урны антигосударственного цвета? За это должно быть 5 млн рублей (2,3 млн грн - КС) штраф. За нарушение экологии и образа эстетики", - заявил Аксенов чиновникам, которые его окружали.

Темы: Крым
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