Обстрел Авдеевки квалифицировали как теракт, сиротами остались девочки 6 и 7 лет

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Суббота, 13 мая 2017, 23:40

Обстрел Авдеевки, в результате которого погибло четыре мирных жителя, квалифицирован как теракт.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области.

Вместе с тем, пресс-служба МВД сообщила, что в результате обстрела сиротами остались девочки 6 и 7 лет. Полицейские связались с их родными, тетей и бабушкой.

В то же время губернатор Донецкой области Павел Жебривский отметил, что в связи с гибелью мирных людей в Авдеевке принял решение об отмене празднования Дня Европы, которое должно было состояться в воскресенье в Покровске.

В свою очередь, первый вице-спикер Ирина Геращенко написала: "Очевидцы, представители региональной власти и мои знакомые, которые живут в многострадальной Авдеевке, говорят, что это был циничный расстрел гражданского дома, прямое и точное попадание боевиков, убийство 3 женщин и мужчины".

Как сообщалось, в результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки в субботу вечером погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.

Президент Петр Порошенко из-за этого отменил свое пребывание на финале песенного конкурса "Евровидение" в субботу.

Украинская правда

Темы: Авдеевка
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