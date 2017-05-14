СМИ: КНДР осуществила запуск реактивного снаряда неопределенного образца
Северная Корея в воскресенье, 14 мая, произвела запуск реактивного снаряда неопределенного происхождения.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военных Южной Кореи.
Информационное агентство Yonhap сообщило, что запущенный снаряд оказался баллистической ракетой.
Запуск совершен в регионе под названием Кусон, расположенном к северо-западу от Пхеньяна
Агентство пишет, что если запуск ракеты подтвердится, то это будет первым запуском КНДР после неудачного испытания баллистической ракеты две недели назад.
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