СМИ: КНДР осуществила запуск реактивного снаряда неопределенного образца

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Воскресенье, 14 мая 2017, 01:16

Северная Корея в воскресенье, 14 мая, произвела запуск реактивного снаряда неопределенного происхождения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военных Южной Кореи.

Информационное агентство Yonhap сообщило, что запущенный снаряд оказался баллистической ракетой.

Запуск совершен в регионе под названием Кусон, расположенном к северо-западу от Пхеньяна

Агентство пишет, что если запуск ракеты подтвердится, то это будет первым запуском КНДР после неудачного испытания баллистической ракеты две недели назад.

Темы: КНДР
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