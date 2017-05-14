В Греции поезд сошел с рельсов, есть погибшие

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Воскресенье, 14 мая 2017, 03:48

Междугородный поезд сошел с рельсов на севере Греции, в результате чего четыре пассажира погибли, еще пять, в том числе водитель, получили серьезные ранения.

Об этом сообщает The Guardian.

Поезд, в котором находились 70 пассажиров, ехал по маршруту Афины-Салоники. Он сошел с рельсов и врезался в жилой дом возле деревни Адендро в 40 км от Салоников.

Один из трех жильцов трехэтажного дома, в который врезался поезд, сказал, что он и его друг прыгнули с балкона. "Мы услышали ужасный взрыв, и мы очень испугались", - сказал он.

Отмечается, что сейчас дом держится только из-за того, что опирается на поезд.

На месте происшествия работают спасатели, пожарные машины и машины скорой помощи.

Темы: Греция авария
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