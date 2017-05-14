СБУ обнаружила в районе АТО два тайника с боеприпасами

СБУ обнаружила в зоне АТО в Донецкой области два тайника с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

"В Светлодарске в отверстии железобетонной плиты, расположенной на территории одного из местных гаражных кооперативов, правоохранители обнаружили более двухсот патронов калибра 7,62 мм, четыре магазина для АК-74, а также отдельные комплектующие к подствольному гранатомету ГП-25 и пулемету ПКМ", - говорится в сообщении.

В Водяном Ясиноватского района тайник был обустроен в одном из заброшенных зданий дачного массива. Из него изъяли пять гранат РГД-5 с запалами и около тысячи патронов различного калибра к стрелковому оружию.

Боеприпасы переданы на учет в одно из подразделений ВС Украины. Продолжаются следственные действия.