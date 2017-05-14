Министры финансов G7 объявили войну киберпреступности

Растущую опасность для экономики представляет киберпреступность, и борьба с ней должна иметь приоритетный характер.

Об этом было заявлено в субботу, 13 мая, на встрече министров финансов стран G7 в итальянском городе Бари, передает "Укринформ".

Как подчеркнул по окончании встречи глава финансового ведомства Италии Пьер Карло Падоан, на ней достигнуты "договоренности по многим вопросам, в том числе о том, чтобы вести борьбу с киберпреступностью, что, к сожалению, весьма актуально сейчас".

По его словам, в настоящее время экспертам, специализирующимся на теме киберпреступности, поручено проанализировать складывающуюся ситуацию и сделать выводы о возможных угрозах. Результаты этой работы будут оцениваться на саммите глав государств и правительств стран "большой семерки" в июне 2017 года.

Как известно, 12 мая десятки тысяч компьютеров по всему миру были заражены вирусом WannaCry. Вирус также атаковал компьютеры в Украине и России. В частности, в РФ были заражены компьютеры Следственного комитета и МВД, а также оператора мобильной связи Мегафон. В Великобритании вышли из строя компьютерные системы во многих больницах.

"Лаборатория Касперского" утверждает, что жертвами WannaCry стали как минимум 45 тысяч пользователей из 74 стран. При этом больше 70 процентов зараженных компьютеров размещено в России.