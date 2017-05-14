СМИ: Истребитель РФ снова приблизился к самолету ВМС США
Российский истребитель Су-27 приблизился к разведывательному самолету ВМС США P-8A Poseidon.
Об этом сообщил канал Fox News.
Инцидент произошел утром в пятницу, 12 мая, над Черным морем, примерно в 160 км от аннексированного Крыма.
Американский самолет находился в международном воздушном пространстве.
Это уже второй подобный инцидент за неделю. Первый такой случай произошел 9 мая. Тогда российский истребитель СУ-27 пролетел на очень близком расстоянии от разведывательного самолета Военно-морских сил США P-8A Poseidon.
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