Киевлянина арестовали за призывы создать "Ровенскую народную республику"

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Воскресенье, 14 мая 2017, 09:34

Жителю Киева сообщено о подозрении в законченном покушении на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном 10 мая в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области, под процессуальным руководством которой находится производство.

Установлено, что подозреваемый организовал попытку проведения 10 мая этого года несанкционированного митинга в г. Ровно, на котором с привлечением за вознаграждение группы лиц (в т.ч. так называемых "стримеров") пытался совершить действия, направленные на посягательство территориальной целостности и неприкосновенности Украины путем осуществления публичных призывов и распространения материалов с призывами о таких действий.

"И хотя "псевдоакция" была сразу прекращена правоохранителями совместно с местными активистами, данное событие в тот же день было использовано рядом российских СМИ для формирования у граждан негативного мнения и отношения к Украине, в частности к ее государственным структурам (например под заголовками "Неонацисты устроили драку с копателям янтаря в Ровно")", - заявили в прокуратуре.

У участников акции изъяты плакаты и листовки под лозунгами "Ровенская Республика", "Янтарь - достояние Ровенской народной республики" и другие.

Под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области следователем Управления СБУ в Ровенской области 32-летнему жителю Киева сообщено о подозрении в совершении оконченного покушения на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15, ч. 2 ст . 110 УК Украины).

В данном уголовном производстве продолжается досудебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств тяжкого преступления и направления обвинительного акта в суд.

По инициативе прокуратуры к подозреваемому суд применил меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

В прокуратуре отметили, что ч.2 ст.110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Украинская правда

Темы: Ровно прокуратура
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