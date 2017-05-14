Появились фото дома в Авдеевке, где погибли 4 мирных жителей

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин опубликовал фото дома в частном секторе Авдеевки, во дворе которого в субботу в результате обстрела погибли четверо мирных жителей.

Фото с Facebook Аброськина

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, в результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки в субботу вечером погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.

Сиротами остались девочки 6 и 7 лет.

Президент Петр Порошенко из-за этого отменил свое пребывание на финале песенного конкурса "Евровидение" в субботу.

Глава Донецкой ВГА Павел Жебривский отменил празднование Дня Европы, которое должно было состояться в Покровске 14 мая.

Украинская правда