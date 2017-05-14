Окрестности Авдеевки обстреливали всю ночь, повреждено электроснабжение

Боевики всю ночь обстреливали окрестности Авдеевки, в результате чего было повреждено электроснабжение в старой Авдеевке.

Об этом сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский в Facebook.

По его словам, утром обстрелы немножко утихли.

"На 9:50 электроснабжение практически полностью восстановлено", - сообщил Жебривский.

Как сообщалось, в результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки в субботу вечером погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.

Украинская правда