Окрестности Авдеевки обстреливали всю ночь, повреждено электроснабжение

192 просмотра
0
Воскресенье, 14 мая 2017, 11:35

Боевики всю ночь обстреливали окрестности Авдеевки, в результате чего было повреждено электроснабжение в старой Авдеевке.

Об этом сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский в Facebook.

По его словам, утром обстрелы немножко утихли.

"На 9:50 электроснабжение практически полностью восстановлено", - сообщил Жебривский.

Как сообщалось, в результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки в субботу вечером погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.

Украинская правда

Темы: Авдеевка
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Появились фото дома в Авдеевке, где погибли 4 мирных жителей 14 мая 2017, 09:59
Боевики ОРДО обвинили в обстреле Авдеевки "Правый сектор" 13 мая 2017, 23:54
Обстрел Авдеевки квалифицировали как теракт, сиротами остались девочки 6 и 7 лет 13 мая 2017, 23:40
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сутки в АТО: Ситуация осложнилась, четверо военных ВСУ ранены
Португалия победила на Евровидении-2017
Боевики били из "Градов", повреждены предприятия возле Новолуганского
Порошенко не пойдет на финал "Евровидения" из-за Авдеевки
Все новости
Евровидение-2017

Португалия одержала победу в "Евровидении"

На личном опыте

Десять лет работать стюардом