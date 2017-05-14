ЕС обещает Украине финансовую и политическую помощь на пути евроинтеграции

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Воскресенье, 14 мая 2017, 13:44

Европейский Союз будет поддерживать Украину финансово и политически, а также оказывать сопровождение реформ на пути евроинтеграции.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время приветственного слова на открытии Дня Европы на Софийской площади в воскресенье в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина сделала выбор в пользу европейской интеграции. И я хочу заверить вас, что Украина не будет двигаться одна по этому пути. Мы будем помогать политически, финансово и давать лучшие советы о том, как справиться с проведением реформ в Украине… ЕС стоит рядом с Украиной в то время как перед вашей страной встают огромные вызовы как в сфере безопасности, так и в социальной и экономической сферах", - сказал Мингарелли.

Дипломат напомнил, что уже через несколько недель безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступит в силу.

"Это невероятно важное достижение, которое лучше всего свидетельствует о темпе и объеме происходящих реформ", - добавил посол.

Он также отметил, что восхищается решимостью украинцев противостоять внешней угрозе.

"То, что происходит сегодня в Украине, на самом деле касается всей Европы, мы правда восхищаемся украинцами, их решительностью быть сильнее перед лицом внешней угрозы, взять судьбу в свои руки и строить лучшую страну и лучшее будущее", - подчеркнул Мингарелли.

Как сообщает агентство, на Софийской площади в столице проходят мероприятия ко Дню Европы. В частности, работают палатки посольств стран-членов ЕС с сувенирной и информационной продукцией, будут проведены викторины, конкурсы, розыгрыши подарков. Кроме того, проходит праздничный концерт.

Темы: ЕС
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