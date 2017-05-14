Пленок Онищенко не слышал, советую его друзьям дать показания – Порошенко

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Воскресенье, 14 мая 2017, 15:49

Президент Петр Порошенко считает, что если депутат Александр Онищенко имеет компрометирующие записи, он должен предоставить их следствию и суду.

Во время итоговой пресс-конференции в воскресенье, 14 мая, у главы государства спросили, что он думает о пленках Онищенко и слышал ли он их.

"Нет, не слышал и не собираюсь слышать", – ответил Порошенко.

Президент отметил, что "Онищенко обоснованно подозревается в преступлениях, доказательства по которым были переданы в Верховную Раду во время голосования о снятии депутатской неприкосновенности" – и Верховная Рада эту неприкосновенность сняла.

"Если есть что-либо сообщить у господина Онищенко, он должен был прийти к следственным органам, прийти в суд – дать объяснения и в суде защищаться. Если он имеет что-то дополнительно передать следственным органам, как он говорил – в НАБУ, в прокуратуру, американцам или кого-либо иному, – я считаю, что это абсолютно правильный путь. Вместе с тем, чтобы дать пояснения по своим преступлениям, передать все, что угодно, что он имеет", – сказал президент.

"Если же эти тезисы выстраиваются, используя друзей, чтобы построить политическую защиту, получить политическое убежище – я считаю, что ничего общего с расследованием, установлением истины и привлечением к ответственности это не имеет", – заявил он.

"Тем более, что, по информации украинских спецслужб и показаний по уголовным делам, российские паспорта всем не дают. Поэтому я советую посоветовать его друзьям приехать в Украину, дать соответствующие показания, доказательства, и таким образом содействовать привлечению всех к ответственности: кто давал, кому давал, за что давал, что просили, какие областные советы, какие народные депутаты, какие политические силы, что там они голосовали", – добавил Порошенко.

Он убежден, что это будет интересно Национальному антикоррупционному бюро.

"Если журналисты в этом ему будут помогать – я это буду только приветствовать", – добавил Порошенко.

Алена Рощенко, УП

Темы: Порошенко Онищенко БПП Верховная Рада
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