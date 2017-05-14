Порошенко – прессе: Если есть доказательства по резонансным делам, несите мне

Президент Петр Порошенко предложил журналистам, у которых есть доказательства по резонансным делам, ничего не ждать, а идти с ними лично к нему.

Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье.

"Если представители СМИ, пожалуйста, я вас приглашаю к себе, мы спокойно это обсудим", - сказал глава государства.

Он отметил, что в том числе готов принять журналистов, если у них трудности с доступом к соответствующему руководству правоохранительных органов.

"Если у вас трудности со встречей с главой СБУ господином Грицаком, министром внутренних дел господином Аваковым, с генеральным прокурором господином Луценко... Я думаю, что вы не имеете трудностей, но если..., я приглашаю к себе", - подчеркнул Порошенко.

Евгений Кизилов, УП