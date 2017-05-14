Порошенко говорит, что АП не может расследовать убийство Шеремета

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Воскресенье, 14 мая 2017, 16:35

Президент Петр Порошенко заявил, что шесть раз встречался с руководителями расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в воскресенье.

Перед этим Порошенко извинился перед журналистом Михаилом Ткачом за то, что его не пускали в футболке с надписью "Кто убил Павла?" на территорию администрации президента, где будет проходить пресс-конференция президента.

"Я приношу извинения. Я не знал об этом и я считаю, что это неприемлемо", - сказал он.

Относительно информационных записок, которые свидетельствуют о прослушивании журналистов "Украинской правды", Порошенко сказал, что надо "дождаться результатов следствия".

"Давайте вместе подождем результатов расследования. Сейчас я не могу это комментировать. Если вы считаете, что президент Украины должен подменить Национальную полицию, которая проводит следствие по делу Шеремета, создать отдельное следственное подразделение, которое будет делать отдельные следственные действия, мой ответ очень простой – это  незаконно и неконституционно", - сказал он.

"Сколько раз я встречался со следственной группой – 6 раз. Были и руководитель следствия, и Князев, тогда еще была Хатия (Деканоидзе – ред.), были представители СБУ, был первый заместитель генпрокурора", - сказал он.

Порошенко добавил, что должен обеспечить "прозрачность следствия" и считает, что "неправильно, когда в Администрации президента будут дублировать следствие".

Порошенко еще раз напомнил, что пригласил иностранцев для прозрачного расследования. Он также обратился к журналистам:

"Если вы ожидаете, что какие-то мои шаги, решения, действия приведут к ускорению этого процесса (расследование - ред.), я вас приглашаю", - сказал Порошенко.

Как известно, бывшего сотрудника Службы безопасности, который фигурирует в расследовании журналистов по делу об убийстве Павла Шеремета, Игоря Устименко вызвали на допрос 15 мая.

Украинская правда

Темы: Дело Шеремета Порошенко
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