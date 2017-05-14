Принудительной эвакуации из зоны АТО не будет – президент

1776 просмотров
0
Воскресенье, 14 мая 2017, 17:01

Принудительной эвакуации из зоны проведения антитеррористической операции не будет.

Об этом сказал президент Петр Порошенко на большой пресс-конференции 14 мая в Киеве, отвечая на вопрос, планируется ли решение об эвакуации людей из серой зоны и в частности из Авдеевки.

"Никакой принудительной эвакуации не будет. Только добровольно", - подчеркнул глава государства.

Глава государства отметил, что не видит необходимости организовать принудительную эвакуацию и объяснил почему:

"Если мы убегаем от обстрелов, то дальность обстрелов, которые имеют на вооружении российские войска, на сегодняшний день, то в системах залпового огня превышают 130 и 140 километров (СЗО" Торнадо "). Куда же эвакуировать? Я считаю, мы должны действовать с точностью до наоборот: остановить огонь".

Президент также отметил, что во время зимних событий в Авдеевке, когда из-за обстрела боевиков город остался без света, тепла и воды, предложением о добровольной эвакуации воспользовались только 126 детей, остальные остались.

По его словам, тогда вся страна бросилась на помощь Авдеевке.

Президент также упомянул, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в марте, когда речь шла о судьбе заложников, обсуждалось предложение ввести пасхальное прекращение огня с 1 апреля.

По словам Порошенко, количество обстрелов с этого момента сократилось более чем в 3 раза, и боевики реже стали использовать тяжелую артиллерию.

В то же время глава государства отметил, что сейчас "мы видим противоположную тенденцию, и количество обстрелов начинает увеличиваться".

Как сообщалось, в результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки вечером 13 мая погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.

Обстрел квалифицирован как теракт.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сутки в АТО: Ситуация осложнилась, четверо военных ВСУ ранены 14 мая 2017, 07:41
СБУ обнаружила в районе АТО два тайника с боеприпасами 14 мая 2017, 05:30
Жебривский отменил празднование Дня Европы из-за обстрела Авдеевки 14 мая 2017, 04:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко намекнул, что жена сама решила пойти на канал Ахметова
Принудительной эвакуации из зоны АТО не будет – президент
Президент о скандальной футболке сына: Это был Хэллоуин, вертеп
Под Минском стоит подпись Путина, его можно судить – Порошенко
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Сараево

Евровидение-2017

Кто будет бороться за победу на Евровидении-2017