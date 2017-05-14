Принудительной эвакуации из зоны АТО не будет – президент

Принудительной эвакуации из зоны проведения антитеррористической операции не будет.

Об этом сказал президент Петр Порошенко на большой пресс-конференции 14 мая в Киеве, отвечая на вопрос, планируется ли решение об эвакуации людей из серой зоны и в частности из Авдеевки.

"Никакой принудительной эвакуации не будет. Только добровольно", - подчеркнул глава государства.

Глава государства отметил, что не видит необходимости организовать принудительную эвакуацию и объяснил почему:

"Если мы убегаем от обстрелов, то дальность обстрелов, которые имеют на вооружении российские войска, на сегодняшний день, то в системах залпового огня превышают 130 и 140 километров (СЗО" Торнадо "). Куда же эвакуировать? Я считаю, мы должны действовать с точностью до наоборот: остановить огонь".

Президент также отметил, что во время зимних событий в Авдеевке, когда из-за обстрела боевиков город остался без света, тепла и воды, предложением о добровольной эвакуации воспользовались только 126 детей, остальные остались.

По его словам, тогда вся страна бросилась на помощь Авдеевке.

Президент также упомянул, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в марте, когда речь шла о судьбе заложников, обсуждалось предложение ввести пасхальное прекращение огня с 1 апреля.

По словам Порошенко, количество обстрелов с этого момента сократилось более чем в 3 раза, и боевики реже стали использовать тяжелую артиллерию.

В то же время глава государства отметил, что сейчас "мы видим противоположную тенденцию, и количество обстрелов начинает увеличиваться".

Как сообщалось, в результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки вечером 13 мая погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.

Обстрел квалифицирован как теракт.

Валентина Романенко, УП