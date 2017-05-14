Порошенко говорит, что даже в ЕС удивляться е-декларированию

1252 просмотра
0
Воскресенье, 14 мая 2017, 17:30

Президент Петр Порошенко назвал беспрецедентным введение в Украине электронного декларирования.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Это беспрецедентная реформа, которой нет ни в одной стране ЕС. Они удивляются, как нам удалось это сделать", - заявил Порошенко.

Он отметил, что смысл электронного декларирования в открытости, когда вся страна знает состояние чиновников и может спросить о его происхождении. По словам Порошенко, если чиновник не может объяснить источники происхождения, то наступает уголовная ответственность.

Вместе с тем президент отметил, что закон несовершенен, в том числе в части общественным активистов.

Он отметил, что будет предложен новый законопроект, который готовит рабочая группа. "Прозрачность, в том числе и общественных организаций, и риск физических лиц - разные вещи", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что нововведения в е-декларирование будут работать с 2018 года.

"Но как я и отмечал, это будет работать с 2018 года. Сейчас это не влияет ни на одного гражданина. И мы сделаем все возможное, чтобы закон об электронных декларациях выполнял ту функцию, которая была на него возложена".

"Он очень положительно оценен большинством наших партнеров и гражданскими активистами", - заявил Порошенко.

Как известно, в марте президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Против этих изменений выступал ЕС и активисты.

23 марта Рада отменила необходимость подачи электронной декларации военнослужащими контрактной формы службы и мобилизованными военными.

Этим же законом парламент обязал членов общественных антикоррупционных организаций, а также кандидатов в депутаты и президенты подавать электронные декларации.

Татьяна Кусок, УП

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко намекнул, что жена сама решила пойти на канал Ахметова
Принудительной эвакуации из зоны АТО не будет – президент
Президент о скандальной футболке сына: Это был Хэллоуин, вертеп
Под Минском стоит подпись Путина, его можно судить – Порошенко
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Сараево

Евровидение-2017

Кто будет бороться за победу на Евровидении-2017