Суд рассмотрит лишение члена Совфеда РФ звания "Почетный гражданин Харькова"

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Воскресенье, 14 мая 2017, 19:21

Высший административный суд Украины рассмотрит жалобу Харьковского горсовета на решения судов о лишении члена Совфеда РФ, члена комитета Совета РФ по обороне и безопасности Александра Шишкина звания "Почетный гражданин Харькова".

В постановлении ВАСУ, опубликованной на сайте единого госреестра судебных решений, указано, что суд принял к рассмотрению и возбудил производство по кассационной жалобе Харьковского горсовета решения судов первой и второй инстанции о лишении Шишкина звание "Почетный гражданин Харькова".

Срок подачи возражений на апелляционную жалобу установлено по 12 июня 2017 года.

Как известно, в августе 2014 года Харьковский горсовет большинством голосов присвоил звание "Почетный гражданин Харькова" восьмерым лицам, в числе которых двое граждан РФ - председатель совета директоров ОАО "МосСитиГрупп" (MOS CITY GROUP) Павел Фукс и член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Александр Шишкин. 

В тот же день глава МВД Арсен Аваков потребовал от Верховной Рады принять решение по действиям Харьковского горсовета, прокуратура подготовила административный иск в Харьковский окружной админсуд о признании решения незаконным и его отмене. 28 августа  суд в полном объеме удовлетворил иск, однако горсовет обжаловал решение суда первой инстанции и добился его отмены. 

7 марта 2017 года Дзержинский райсуд Харькова лишил Шишкина звания "Почетный гражданин Харькова", горсовет подал апелляционную жалобу. 

В сентябре 2015 года Шишкин был включен в список граждан РФ, в отношении которых Украина ввела санкции, в т.ч. запретила въезд.

Интерфакс-Украина

Темы: суд Росcия Харьков
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