О чем говорил президент на первой за почти год пресс-конференции

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Воскресенье, 14 мая 2017, 20:29
пресс-служба президента

В воскресенье, 14 мая, президент Петр Порошенко после почти годичного перерыва решил дать большую пресс-конференцию. Журналисты спрашивали о деле Павла Шеремета, войне на Донбассе, о фото сына Порошенко с надписью "Russia", пленках Онищенко и другом. Мы собрали ключевые тезисы.

О деле Шеремета

Ряд журналистов пришли на пресс-конференцию в футболках с надписью "Кто убил Павла?"

При этом в здание АП не хотели пускать журналиста "Радио Свободы" Михаила Ткача, который был в такой футболке. После нескольких звонков ему удалось пройти. Порошенко потом извинился за этот инцидент.

"Я вижу футболы "Кто убил Павла?", я также хочу высказаться по этому поводу", - сказал Порошенко.

"К сожалению, я ожидал лучшего результата. И недоволен, что до сих пор у нас нет убийцы, и он не привлечен к ответственности", - сказал он.

 
Журналисты пришли в футболке "Кто убил Павла?"
Фото Юлии Дрозд

"Глава Службы безопасности Украины доложил мне, что господин Устименко, который был упомянут в расследовании – уволился из СБУ в апреле 2014 года вместе с 2 тысячами работников СБУ после Революции Достоинства. У меня есть та же информация", - сказал президент.

"Меня проинформировали, что на понедельник (15 мая – УП) Устименко вызван на допрос и будет допрошен. То, что можно будет знать СМИ, вы будете об этом знать"

"Если представители СМИ, в том числе и Вы, господин Михаил (Ткач – УП), и Вы, господин Дмитрий (Гнап – УП), если есть что поговорить по Павлу (Шеремету - УП), пожалуйста, я вас приглашаю к себе, мы спокойно это обсудим", - сказал Порошенко.

"Это касается и доказательств в резонансных делах. Не стоит ждать, пока хорошо срежиссированная программа выйдет в эфир. Возможно, раньше эта информация была бы нужна. Если у вас есть трудности со встречей с главой СБУ господином Грицаком, министром внутренних дел господином Аваковым, с генеральным прокурором господином Луценко... Я думаю, что у ас нет трудностей, но если..., я приглашаю к себе"

Относительно информационных записок, которые свидетельствуют о прослушивании журналистов "Украинской правды", Порошенко сказал, что надо "дождаться результатов следствия".

"Давайте вместе подождем результатов расследования. Сейчас я не могу это комментировать. Если вы считаете, что президент Украины должен подменить Национальную полицию, которая проводит следствие по делу Шеремета, я должен создать отдельное следственное подразделение, которое будет производить отдельные следственные действия, мой ответ очень прост – это незаконно и неконституционно", - сказал он.

"Сколько раз я встречался со следственной группой, - 6 раз. Были и руководитель следствия, и Князев, тогда еще была Хатия (Деканоидзе – ред.), были представители СБУ, был первый заместитель генпрокурора", - сказал он.

Порошенко добавил, что должен обеспечить прозрачность следствия и считает, что "неправильно, когда в Администрации президента будут дублировать следствие".

В свою очередь журналист Дмитрий Гнап сообщил, что украинские правоохранительные органы привлекали представителей ФБР только к анализу взрывного устройства на месте происшествия. По словам Гнапа, представители ФБР не были привлечены к оперативно-розыскным мероприятиям и анализу видео с камер видеонаблюдения, поскольку их просто не допускали к этому процессу.

"Уже после того, как все важные улики на месте происшествия были уничтожены - через 5 часов после взрыва машины, в которой находился Шеремет, полицейские вместе с коммунальными службами помыли место происшествия", - заявил Гнап.

Порошенко отметил: "когда, что и почему смыли на месте загибели журналиста также может быть предметом расследования".

"Но это было не "мыло", а тушили машину, которая горела. Меня проинформировали так. Если у вас есть другая информация, прошу, готов ее получить", - отметил Порошенко.

О свободе слова и преследованиях

"Такой уровень свободы, который есть сейчас, в том числе в отношении гражданского общества, является беспрецедентным. Никогда за всю историю Украина не имела такого уровня свободы и в отношении журналистов, и в отношении гражданского общества", - заявил Порошенко.

Порошенко похвалил СБУ. "По количеству террористических атак, которые остановила СБУ, превышает лучшие показатели европейских стран", - сказал президент.

 
Порошенко решил пообщаться с прессой. Предыдущая пресс-конференция была 3 июня 2016 года
фото пресс-службы президента

О пленках Онищенко

Порошенко считает, что если у депутата Александра Онищенко есть компрометирующие записи, он должен предоставить их следствию и суду.

Сами пленки президент не слышал.

"Если есть что сообщить у господина Онищенко, он должен был прийти в следственные органы, прийти в суд - дать объяснение и в суде защищаться. Если у него есть что дополнительно передать в следственные органы, как он говорил - в НАБУ, в прокуратуру, американцам – я считаю, что это абсолютно правильный путь ".

"Я советую посоветовать его друзьям приехать в Украину, дать соответствующие показания, доказательства, и таким образом способствовать привлечению всех к ответственности кто давал, кому давал, за что давал что просили, которые областные советы, народные депутаты, политические силы, что там они голосовали ", - добавил Порошенко.

О безвизовом режиме с ЕС

"Безвиз" - это преодоление последствий Переяславской Рады. Это еще более глубокое  привлечение Украины к общему европейскому цивилизационному пространству"

"Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью "русского мира"

Порошенко процитировал Николая Хвылевого: "Прочь от Москвы, даешь Европу".

Жители оккупированной части Донбасса смогут ощутить преимущества безвиза, "когда Крым и Донбасс будут возвращены Украине. Сейчас этими преимуществами смогут пользоваться временно перемещенные лица после проведения соответствующей процедуры"

"Курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию неизменен", - подчеркнул он.

"Детали (интеграции) хочу обосновать в сентябре в послании к Верховной Раде", - подчеркнул президент.

О Трампе и США

Было несколько телефонных разговоров с президентом Трампом.

"Очень блестящих. Разговаривал с вице-президентом пенсий. У меня была очень подробная беседа с госсекретарем Тиллерсоном. Мы достаточно эффективно сотрудничаем с Конгрессом", - сказал президент.

Соединенные Штаты Америки обещают назначить ответственного за сотрудничество с Украиной.

О скандальной футболке сына с надписью Russia

"Это фотография с private Instagram, она касается ночи на Хеллоуин - и это был вертеп. Вертепная природа: кто рисовался чертом, кто надел эту футболку. Там изображены 14-15-летние ребята, которые на Хеллоуин решили, что возможно такое поведение. Они не политики", - подчеркнул Порошенко.

 

"Я расцениваю - даже в вертепе, даже на Хэллоуин - такое поведение абсолютно неприемлемо. По этому поводу у меня был разговор с моим 15-летним сыном. Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял", - заявил президент.

О программе жены на канале Ахметова

"У нас очень демократичные отношения в семье. Она (Марина - ред.) ведет активную общественную деятельность и о том, что она собирается снимать цикл передач, не политических абсолютно, она со мной не советовалась. Я посмотрел анонс - мне понравилось", - сказал он.

О США и Нормандском формате

Порошенко подчеркнул, что Украина подтвердила свою заинтересованность в продолжении Нормандского формата. По его словам США в него "вовлечены и будут привлечены".

Он отметил, что единственной страной, которая отказывается выполнять свои международные обязательства, является Россия.

О Сущенко и разговоре с Путиным

Порошенко просил Путина освободить украинских политзаключенных, в том числе журналиста Романа Сущенко.

"Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников, в том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы", - сказал глава государства.

По его словам, следствием этих переговоров была организация встречи Романа с семьей.

О крымскотатарской автономии

"Я готов внести несколько изменений в Конституцию, в том числе по крымскотатарской автономии. Каким будет формат этой автономии - мне должны предложить члены комиссии, в которой принимают участие представители Меджлиса крымских татар. Как только они завершат свою работу, будет возможность об этом проинформировать", - сказал Порошенко.

"Думаю, это должно быть сделано в ближайшее время, тянуть по этому поводу не надо. Задержка - не за президентом, он готов внести предложенный вариант", - отметил Порошенко.

О гражданстве Артеменко и других чиновников

Порошенко подтвердил, что подписал указ о лишении гражданства сотен человек.

"Я буду действовать в пределах компетенции и Конституции и своего конституционного права прекращения украинского гражданства, в первую очередь, министров, депутатов и чиновников", - добавил Порошенко.

О лишении гражданства нардепа Андрея Артеменко, он сказал, что инициировала этот вопрос Генеральная прокуратура.

"Ибо на допросе в ГПУ господин Артеменко показал, что у него есть другое гражданство, которое он добровольно принял. Генпрокуратура сделала ходатайство в миграционную службу. Миграционная служба, проверив эту информацию, внесла предложение в комиссию по вопросам гражданства, где представлены все ведомства. И комиссия единогласно проголосовала внести президенту на подпись проект указа о прекращении гражданства ", - сказал он.

О новом главе НБУ 

Порошенко заявил, что новый глава Национального банка Украины может быть назначен еще до летних каникул парламента.

"У меня есть несколько кандидатов, но без того, чтобы я их не обсудил с представителями Верховной Рады, я считаю будет некорректно обнародовать их фамилии. Но я исхожу из критерия профессионализма и патриотизма. Уверен, что в Украине достаточно таких кандидатов", - сказал президент.

Об Одесском припортовом заводе

"Правительство не допустит банкротства. В том числе и переговоров, и судебных процессов и за пределами страны. Единственный выход из этой ситуации и это касается не только ОПЗ – это  приватизация. Приватизация - как ликвидация потенциального источника коррупции", - отметил он.

По словам президента, осенью этого года станет ясно, когда может произойти приватизация ОПЗ.

О Евровидении и пранкере, который снял штны на сцене

"Всегда найдется кто-то, кто выскочит и продемонстрирует, считая, что это свобода. Десятки тысяч людей, включая волонтеров, сделали сверхусилия, чтобы не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру, и здесь вылезает одна, с позволения сказать, задница, которая думает, что это именно то, что мир должен видеть из Украины. Я этим случаем очень разочарован", - добавил он.

О безвизовом режиме с ЕС

"Безвиз" - это преодоление последствий Переяславской Рады. Это еще более глубокое  привлечение Украины к общему европейскому цивилизационному пространству.

"Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью "русского мира"

Порошенко процитировал Николая Хвылевого: "Прочь от Москвы, даешь Европу".

Жители оккупированной части Донбасса смогут ощутить преимущества безвиза, "когда Крым и Донбасс будут возвращены Украине. Сейчас этими преимуществами смогут пользоваться временно перемещенные лица после проведения соответствующей процедуры"

"Курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию неизменен", - подчеркнул он.

"Детали (интеграции) хочу обосновать в сентябре в послании к Верховной Раде", - подчеркнул президент.

Про Путина и Минск

"Мы не можем добиться мира только из-за того, что Путин не хочет выполнять Минские соглашения. Они позволяют идти в суд и привлекать преступника к суду"

"Знаете, чем наша ситуация отличается от Осетии, от Приднестровья, от Сирии – под Минскими соглашениями стоит подпись Путина. Это дает возможность привлечь Россию и Путина к ответственности".

Про второй срок президентства

"Мне уже есть 35.... Думаю, на сегодняшний день рано говорить о составе кандидатов в президенты", - добавил Порошенко.

"Еще есть два года президентских полномочий. Есть еще много чего, что надо сделать.... В сентябре в своем докладе в Верховной Раде я представлю свое видение развития страны на этот и следующий годы"

"Много чего сделано. Но доволен ли я? Нет. Есть и определенные кадровые просчеты, задержка в позициях реформ", - сказал Порошенко.

Про АТО и обмен

"Никакой принудительной эвакуации (из зоны АТО – УП) не будет. Только добровольно", – подчеркнул Порошенко.

"Если мы убегаем от обстрелов, то дальность обстрелов, которые имеют на вооружение российские войска, на сегодняшний день, то у систем залпового огня превышают 130 и 140 километров (СЗВ "Торнадо"). Куда же эвакуировать? Я считаю, мы должны действовать с точностью до наоборот: остановить огонь".

По его словам, все верифицированные осужденные или подозреваемые в Украине лица, которые фигурируют в списках боевиков на освобождение, отказались возвращаться на оккупированную часть Донбасса.

"100% из тех, кого Украина предоставила возможность проверить о желании вернуться в оккупированные Донецк и Луганск, 100% подтвердили свое нежелание. Представьте себе: человек готов остаться в украинской тюрьме, чтобы не ехать на оккупированную территорию", – сообщил президент.

"Они (оппоненты – ред.) растерялись, пропали – и дальше мы ждем заседания трехсторонней контактной группы. Постоянная модификация позиции российской стороны свидетельствует о кардинальном нежелание освобождать украинских заложников, несмотря на четкие обязательства, которые Россия взяла на себя в Минских соглашениях", – заявил Порошенко.

О прибыли своего банка

Порошенко объяснил, как его банк увеличил прибыль на 278%

"Почему так произошло, я также навел справки. Потому что в прошлом году во время проверки Национальным банком, а здесь все были равны, были начислены резервы, и банк направил прибыль на формирование резервов, выполняя требования НБУ. Сейчас когда резервы сформированы, он показал прибыль"

Темы: Порошенко Дело Шеремета Минские соглашения
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