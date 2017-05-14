Пранкеру без штанов с финала "Евровидения" грозит до 5 лет

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Воскресенье, 14 мая 2017, 20:22

Злоумышленник, который в финале "Евровидения" выскочил на сцену без штанов, задержан на 72 часа до суда, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом 14 мая сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По словам министра, задержанный - гражданин Украины по фамилии Седюк.

"По его словам, (своей выходкой) он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом "...  Был задержан охраной конкурса с участием полиции - сопротивлялся при задержании", - сообщил Аваков.

В порядке ст. 208 УПК Украины, Седюк задержан на 72 часа до суда, который изберет ему 15 мая меру пресечения по ч.3 ст. 296 (хулиганство с отягчающими). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы, отметил Аваков.

 

Украинская правда

Темы: Аваков Евровидение
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