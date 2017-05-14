В понедельник в Минске обсудят действия по освобождению заложников

В понедельник в Минске состоится встреча представителей Трехсторонней контактной группы, на которой должны обсудить дальнейшие шаги по освобождению заложников.

Об этом вечером 14 мая сообщила вице-спикер ВР, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Завтра важная встреча в Минске, где есть подвести итоги верификации и двигаться дальше в вопросе освобождения заложников", - сообщила она.

Как известно, 12 мая была завершена проверка лиц, совершивших преступления против Украины, но которых можно помиловать ради освобождения украинских пленных, незаконно содержащихся в ОРДЛО.

Несколько сотен людей, которые есть в списках на обмен с боевиками ОРДО/ОРЛО, не хотят возвращаться на неконтролируемые территории.

Украинская правда