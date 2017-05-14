Совбез ООН соберется из-за очередной ракеты КНДР

141 просмотр
0
Воскресенье, 14 мая 2017, 22:26

Запуск ракеты, проведенный Северной Кореей несмотря на предостережения международного сообщества, будет вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН 16 мая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Совет Безопасности ООН должен встретиться во вторник для обсуждения последнего ракетного запуска Северной Кореей", - говорится в сообщении.

Как известно, Совбез ООН ввел санкции в отношении КНДР в 2006 году и усилил их в ответ на 5 ядерных испытаний и 2 запуска ракет дальнего радиуса действия.

Как известно, 13 мая Северная Корея осуществила еще один тестовый запуск баллистической ракеты через несколько дней после вступления в должность нового президента в Южной Корее. Пролетев сотни миль, ракета упала в Японском море на расстоянии около 100 км от российской Владивостока.

США призвали международное сообщество к введению более жестких санкций против КНДР в связи с запуском ракеты.

Украинская правда

Темы: КНДР ООН
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США призвали к ужесточению санкций против КНДР из-за запуска ракеты 14 мая 2017, 11:30
СМИ: КНДР осуществила запуск реактивного снаряда неопределенного образца 14 мая 2017, 01:16
В КНДР задержали гражданина США за "акты против режима" - СМИ 7 мая 2017, 16:47
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
О чем говорил президент на первой за почти год пресс-конференции
С начала суток ранены 4 военных
Порошенко намекнул, что жена сама решила пойти на канал Ахметова
Принудительной эвакуации из зоны АТО не будет – президент
Все новости
Евровидение-2017

Португалия одержала победу в "Евровидении"

19 онлайн-сервисов

Получить загранпаспорт, арендовать жилье, оплатить коммуналку: сервисы, которые облегчат жизнь