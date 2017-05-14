Совбез ООН соберется из-за очередной ракеты КНДР

Запуск ракеты, проведенный Северной Кореей несмотря на предостережения международного сообщества, будет вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН 16 мая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Совет Безопасности ООН должен встретиться во вторник для обсуждения последнего ракетного запуска Северной Кореей", - говорится в сообщении.

BREAKING: U.N. Security Council due to discuss North Korea's latest missile launch on Tuesday: diplomats — Reuters Top News (@Reuters) May 14, 2017

Как известно, Совбез ООН ввел санкции в отношении КНДР в 2006 году и усилил их в ответ на 5 ядерных испытаний и 2 запуска ракет дальнего радиуса действия.

Как известно, 13 мая Северная Корея осуществила еще один тестовый запуск баллистической ракеты через несколько дней после вступления в должность нового президента в Южной Корее. Пролетев сотни миль, ракета упала в Японском море на расстоянии около 100 км от российской Владивостока.

США призвали международное сообщество к введению более жестких санкций против КНДР в связи с запуском ракеты.

Украинская правда