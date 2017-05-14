На Днепропетровщине стреляли из-за приветствия "Слава Украине": двое раненых

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Воскресенье, 14 мая 2017, 23:49

В н.п. Каменское (бывший Днепродзержинск) произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. В применении оружия подозревают члена партии "ДІЯ" и личного телохранителя Дмитрия Яроша. 

Как сообщает местное издание "Событие", инцидент со стрельбой произошел на ул.Медицинской. 

"Нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Україні!" повлекло их бурную реакцию и они решили силой потребовать ответа. По словам очевидцев, два пассажира нанесли удар водителю сзади, ... в разгаре ссоры пассажиры такси начали бить машину. Один из них прострелил водителю такси обе ноги", - отмечается в сообщении.

На место происшествия приехали другие таксисты, один из них также был ранен.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Двух участников конфликта задержали на месте, еще одному удалось скрыться.  

Вместе с тем лидер Каменской городской организации "Правый Сектор" Аскольд Можейко обнародовал на своей странице в Facebook заявление, в котором сообщил имя одного из задержанных и отметил, что он не является членом "ПС", а входит в партию "Державницька ініциатива Яроша" (ДІЯ) и является телохранителем Дмитрия Яроша. 

"Мы не знаем причин инцидента и обстоятельств, при которых произошел конфликт... Считаем, что Ярош и руководство партии должны разобраться в ситуации и опубликовать результаты собственного расследования", - добавил Можейко.

Комментариев или заявлений от партии "ДІЯ" или Дмитрия Яроша в настоящее время нет. 

 
 

 

Украинская правда

Темы: Ярош оружие
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