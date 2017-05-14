Климкин: США готовы давить на Россию, есть очень интересные идеи

США готовы присоединиться к процессу урегулирования ситуации на Донбассе и оказывать давление на Российскую Федерацию.

Об этом в интервью "ТСН.Тиждень" заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Говоря о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом, Климкин заявил: "Один из главных политических сигналов - реальное желание присоединиться к давлению на Россию".

"Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. Любые моменты потом нужно будет согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции", - отметил Климкин.

"Думаю, такого сигнала (от США) никто в Москве не ожидал, и в этом его дополнительная ценность. Во-вторых, этот сигнал имеет свой смысл о системных попытках РФ повлиять на демократическую систему мира", - отметил Климкин.

"Все прекрасно понимают, что это не просто угроза, а такая угроза, которой нужно системно противодействовать. И это понимание в Вашингтоне однозначно есть", - добавил он.

Климкин отметил, что у США есть рычаги влияния, которые должны быть реализованы совместно с ЕС и другими странами G7.

"Это могут быть реальные политические сигналы. Конечно, есть экономические рычаги влияния, и санкции - это только одно выражение того, что может внедряться дальше", - отметил он.

По словам Климкина, речь может идти об усилении международной составляющей в Донбассе, об усилении СММ ОБСЕ, о создании другой миссии, которая будет "реально контролировать оккупированную территорию Донбасса".

Украинская правда, "Интерфакс-Украина"