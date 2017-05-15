На региональных выборах в Германии побеждает партия Меркель

428 просмотров
0
Понедельник, 15 мая 2017, 00:42

Согласно прогнозам, на выборах в Северном Рейне-Вестфалии Христианско-демократический союз набирает 33 процента голосов, Социал-демократическая партия - 31,5 процента.

Об этом свидетельствуют первые прогнозы, пишет DW.com.

Как сообщил  телеканал ARD, на выборах лидирует Христианско-демократический союз во главе с Армином Лашетом с результатом в 33 процента голосов, у Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - 31,5 процента. Это первые прогнозы, которые стали известны сразу после закрытия избирательных участков в 18.00 по местному времени.

Либеральная СвДП получает 12,7 процента, "Союз-90"/"зеленые" - 6,3 процентов, Левая партия - 4,8 процентов голосов. У правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) - 7,3, у Партии пиратов - 0,9 процента. Другие партии набирают в сумме 3,5 процента.

Кандидат от СДПГ, премьер-министр земли - Ханнелоре Крафт объявила, что уходит в отставку со своего поста вице-председателя СДПГ и председателя партии земли Северный Рейн-Вестфалия. По сравнению с результатом прошлых выборов партия потеряла более 8 процентов голосов.

По площади Северный Рейн - Вестфалия - только четвертая из 16 федеральных земель ФРГ, но по численности населения - первая. Здесь проживает почти четверть всех немецких избирателей - более 13 миллионов. В прошлом расстановка политических сил в Северном Рейне - Вестфалии не раз становилась моделью для центрального правительства.

Земельные выборы в Северном Рейне - Вестфалии называют "малыми всеобщими" или генеральной репетицией голосования 24 сентября, когда в Германии будут избирать новый состав бундестага, а  после этого - канцлера.

От исхода этих выборов во многом зависят и шансы кандидатов в канцлеры Германии - председателя ХДС Ангелы Меркель, возглавляющей сейчас правительство страны, и ее социал-демократического соперника Мартина Шульца.

Темы: Германия виборы Меркель
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Германия назвала нарушением Минских договоренностей парады в ОРДЛО 12 мая 2017, 18:32
В Германии прошли демонстрации за легализацию марихуаны 7 мая 2017, 07:45
Меркель обещает поддержку Саудовской Аравии в борьбе с ИГИЛ 1 мая 2017, 00:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
О чем говорил президент на первой за почти год пресс-конференции
С начала суток ранены 4 военных
Порошенко намекнул, что жена сама решила пойти на канал Ахметова
Принудительной эвакуации из зоны АТО не будет – президент
Все новости
7 шагов

Как попросить прощения у своей половинки

Порно

Порнография в Украине: закон, заработок, удовольствие