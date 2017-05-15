Польша инициирует встречу "друзей Украины" в Брюсселе

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Понедельник, 15 мая 2017, 04:36

В Брюсселе в понедельник после завершения Совета ЕС по иностранным делам по инициативе Польши в рамках ее председательства в "Вышеградской группе" состоится рабочий завтрак "друзей Украины".

Об этом сообщает Укринформ.

В нем примут участие министры иностранных дел стран ЕС, Верховный представитель ЕС Могерини и глава украинской дипломатии Павел Климкин, информирует МИД Польши.

"Встреча будет поводом для дискуссии о ситуации в Украине", - подчеркивают дипломаты.

Информируется, что одной из главных тем во время встречи Совета ЕС по иностранным делам являются перспективы проекта "Восточное партнерство" в контексте подготовки к саммиту ВП 24 декабря в Брюсселе. В частности, министры обсудят укрепление возможностей по противодействию угрозам, реформу общественного сектора, развитие сети транспортной и энергетической инфораструктуры стран ВП и ЕС, визовую либерализацию и развитие предпринимательства.

Кроме того, министры обсудят реализацию Глобальной стратегии ЕС в сфере безопасности и обороны, целью которой является соответствующая подготовка ЕС к быстрому реагированию на угрозы и вызовы в сфере безопасности.

Темы: Восточное партнерство Польша ЕС
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