Польша инициирует встречу "друзей Украины" в Брюсселе

В Брюсселе в понедельник после завершения Совета ЕС по иностранным делам по инициативе Польши в рамках ее председательства в "Вышеградской группе" состоится рабочий завтрак "друзей Украины".

Об этом сообщает Укринформ.

В нем примут участие министры иностранных дел стран ЕС, Верховный представитель ЕС Могерини и глава украинской дипломатии Павел Климкин, информирует МИД Польши.

"Встреча будет поводом для дискуссии о ситуации в Украине", - подчеркивают дипломаты.

Информируется, что одной из главных тем во время встречи Совета ЕС по иностранным делам являются перспективы проекта "Восточное партнерство" в контексте подготовки к саммиту ВП 24 декабря в Брюсселе. В частности, министры обсудят укрепление возможностей по противодействию угрозам, реформу общественного сектора, развитие сети транспортной и энергетической инфораструктуры стран ВП и ЕС, визовую либерализацию и развитие предпринимательства.

Кроме того, министры обсудят реализацию Глобальной стратегии ЕС в сфере безопасности и обороны, целью которой является соответствующая подготовка ЕС к быстрому реагированию на угрозы и вызовы в сфере безопасности.