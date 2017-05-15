Путин и Земан пошутили о ликвидации журналистов

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Понедельник, 15 мая 2017, 05:57

Президент Чехии Милош Земан и его российский коллега Владимир Путин пошутили о ликвидации журналистов.

Об этом пишет DW.com.

В Пекине во время двусторонней встречи на полях форума, посвященного проекту нового "Шелкового пути", чешский президент Земан в шутку предложил Путину "ликвидировать" журналистов, потому что их "слишком много".

Путин в ответ пошутил: "Ликвидировать не надо. Сократить можно".

Россия находится на 148-м месте в рейтинге свободы СМИ за прошлый год, подготовленном международной правозащитной организацией "Репортеры без границ". Чехия занимает 21-е место.

Темы: Путин Чехия Китай
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