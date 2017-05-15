Боевикам раздали инструкции о препятствовании наблюдателям – ОБСЕ

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Понедельник, 15 мая 2017, 09:57

Боевикам так называемой "ДНР" руководство раздало памятку о действиях на постах и блокпостах, согласно которой нужно не позволять наблюдателям спонтанный проезд.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступивший по состоянию на вечер 12 мая.

"В своей штаб-квартире в подконтрольном правительству г. Соледар (79 км на север от Донецка) СЦКК передал СММ копию части памятки, которая, по словам представителя Вооруженных сил Российской Федерации, была выдана старшими по рангу членами "ДНР" персоналу на постах и блокпостах, расположенных в неподконтрольных правительству районах Донецкой области", – говорится в нем.

"Так, согласно документу, членам "ДНР" приказано останавливать патрули СММ и не позволять наблюдателям проезд, если они передвигаются по "незапланированным маршрутам"; не вступать в дискуссии с членами патруля СММ, а на любые вопросы от СММ отвечать: "Я не компетентен давать объяснения", – уточняет миссия.

Темы: Донбасс "ДНР" ОБСЕ
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