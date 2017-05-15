Рада готовится рассматривать лишение Артеменко мандата
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента получил указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко.
Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на заведующего секретариатом комитета Марию Нехоцу.
"Поступил к нам от председателя Верховной Рады указ президента", - сказала она.
Также комитет получил письмо Артеменко о том, что он обратился в суд с иском и просит комитет не рассматривать указ Порошенко до решения суда.
Нецоха прогнозирует, что комитет сможет обсудить данный вопрос на заседании 17 мая.
Согласно ст. 81 Конституции, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае прекращения его гражданства. При этом в ст. 222 закона "О регламенте Верховной Рады" говорится, что парламент по представлению регламентного комитета принимает постановление о досрочном прекращении полномочий депутата минимум 226 голосами.
Как сообщалось, в начале мая стало известно, что Порошенко прекратил гражданство Украины Артеменко.
Ранее депутат подтверждал, что имеет гражданство Канады и других стран. Тем не менее, Артеменко обратился в суд с требованием признать незаконным и отменить указ президента.
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