За проплаченными акциями стоят РФ, Захарченко, Курченко, Азаров – СБУ

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Понедельник, 15 мая 2017, 11:49

За проплаченными акциями, которые проводят в Украине, стоят россияне, а также Виталий Захарченко, Сергей Курченко и Николай Азаров, заявил глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, только в Киеве работает порядка 40 организаторов таких акций, идентифицировано близко 5 тысяч человек, которые участвуют в заказных акциях.

Грицак сказал, что противник ставит две цели: дестабилизация и дискредитация Украины.

По словам главы СБУ, одно из направлений противника – "создание подконтрольных России общественно-политических структур" на территории Украины.

"Они (россияне) умело играют и манипулируют проблемными аспектами жизни украинского общества и, создавая общественные объединения, дестабилизируют ситуацию внутри государства. Эти вещи они щедро финансируют", – сказал он.

Глава СБУ констатировал: "Многие акции, которые проводят в Киеве и многих городах Украины, действительно являются заказными".

"Украинские граждане имеют право на протесты, и есть масса вопросов к власти, но я хочу попросить сознательных граждан не вестись на эти вещи. Не идти за 150-200 гривен перекрывать дороги, пикетировать и носить плакаты – до конца не осознавая даже, что на них написано", – сказал он.

"Мы неоднократно документировали факты, когда граждане на вопрос, чего пришли и какова цель акции, не знают, что ответить. Это яркий пример того, что люди приходят за деньги", – заявил Грицак.

"В этом теневом "рынке труда" задействованы порядка 40 организаторов. Нами идентифицированы частично порядка 5 тысяч человек, которые участвуют в этих заказных акциях, – это только по Киеву" – добавил он.

Глава СБУ показал видео расчетов организаторов акции с участниками, упомянул о наличии "сотников" и "тысячников" в Киеве, которые набирают людей за деньги на митинги.

"Имея данные об этом "рынке труда", российские спецслужбы очень активно его используют", – сказал он.

Грицак также заявил, что на одном из допросов человек говорил, "кто дает деньги и стоит за этими акциям".

"Называются напрямую Захарченко, Курченко, "Комитет освобождения Украины", Азаров и тому подобные. Так он говорит: Дульский сказал мне: "Я тру со всеми – с кого стрясу бабки, те акции и проводим", – заявил глава СБУ.

Позже Грицак сообщил, что задержаны 8 человек, которым объявлено подозрение по 110 и 161 статьями УКУ.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: СБУ акции Росcия Захарченко Курченко
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IP: 94.76.66.---samal15.05.2017 11:37
А хто не хоче заробити на халяву? Тільки СБУ не бажають додаткової зірки.
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