Грицак рассказал, как Азаров пытался создать "Ровенскую народную республику"

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Понедельник, 15 мая 2017, 11:03

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал, что организацией массовых акций с призывами создать "Ровенскую народную республику" занимались российские спецслужбы, "Комитет спасения Украины" Николая Азарова и лидер партии "Наждак".

По этом он заявил на брифинге в понедельник.

"Одним из инициаторов так называемых протестных акций в Украине является лидер партии "Наждак" Николай Дульский, который сейчас скрывается в Москве", - сказал глава СБУ.

Он подчеркнул, что не обвиняет ни в чем других представителей "Наждака", которые участвуют в общественной жизни Киева и других городов.

По его словам, 10 мая по указанию Дульского злоумышленники сделали попытку собрать массовку для блокировки Ровенской ОГА под лозунгом борьбы с янтарной мафией. Для этого они собрали много студентов ровенских ПТУ.

Грицак рассказал также, что так называемый "Комитет спасения Украины", которым руководит в России бывший премьер Украины Николай Азаров, передал через Дульского на организацию этих акций 4 тысячи долларов. Студенты за участие в ней получили по 200 грн.

По словам главы СБУ, правоохранители задержали одного местного и двух приезжих из Киева и Львова организаторов "ровенских акций". Во время обысков в их квартирах были изъяты средства связи, переписка, свидетельствующая о подготовке беспорядков, а также боеприпасы.

Грицак сообщил, что один из задержанных, фамилия которого начинается с буквы К, планировал также вывезти группу киевских бездомных в Одессу, чтобы они провели там якобы протестные акции под видом этнических болгар.

По факту беспорядков в Ровно, говорит Грицак, открыто уголовное производство по статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Как сообщалось, жителю Киева сообщили о подозрении в покушении на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном 10 мая в Ровно. Установлено, что он призывал создать "Ровенскую народную республику".

Евгений Кизилов, УП

Темы: СБУ Ровно сепаратизм
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