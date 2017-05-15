Глава СБУ предлагает спрашивать о прослушке УП у его предшественника

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Понедельник, 15 мая 2017, 11:11

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак уверяет, что при нем СБУ не прослушивала журналистов "Украинской правды".

Об этом он сказал на брифинге в Киеве 15 мая, отвечая на вопрос журналистов.

"Писались какие-то докладные (записки), на которые разными цветами делались отметки. Так вот, это действительно делалось во времена (Виктора) Януковича", – отметил глава СБУ.

"То, о чем говорил вчера президент, я могу сказать лишь одно: если такие записки делались до 2015 года, в это время я был на войне и не все знал, что делалось в СБУ, тогда я не был главой Службы – надо спросить у предыдущего руководителя", – заявил он.

По словам Грицака, "такие записки делаются, как правило, анализом открытых источников".

"Анализируя открытые источники, можно иногда интересные вещи увидеть – тенденции и многое. Такие записки писались на основании анализа или получения информации из открытых источников. Поэтому они не грифуются и не ставится подпись на них", – заявил он.

На замечание, что там фигурировала информация из частных разговоров и переписок, Грицак ответил: "Спросите тогда у моего предшественника, потому что я, правда, об этом не знаю".

"Сейчас этого нет", – заверил глава СБУ.

Как известно, накануне президент Петр Порошенко заявил, что с февраля 2015 года он отказался от аналитического обеспечения СБУ касательно общественных деятелей.

В марте 2016 года, когда Грицак уже возглавлял СБУ, кто-то передал руководству "Украинской правды" конверт с отчетами о разговорах сотрудников издания. Там были данные, которые можно было получить из частных разговоров, переписки в Viber и т.п.

Источники УП среди сотрудников правоохранительных органов указывают на то, что сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента.

26 октября прошлого года представитель Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что материалы о прослушивании сотрудников УП приобщены к делу Павла Шеремета. которого убили 20 июля 2016 года, подорвав машину, в которой он ехал.

В ноябре СБУ возбудила дело по факту прослушивания журналистов "Украинской правды".

Алена Рощенко, УП

Темы: СБУ прослушка СМИ
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