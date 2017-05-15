В ВР отказываются создавать Антикоррупционный суд без Порошенко
Комитет Верховной Рады по вопросам правосудия и правовой политики просит главу парламента Андрея Парубия вернуть законопроект №6011 о создании Высшего антикоррупционного суда.
Об этом на заседании согласительного совета сообщил Парубий, передают Українські Новини.
"Есть решение снять его (законопроект) с регистрации, как таковой, где субъект представления не соответствует Конституции", - сказал он.
По словам спикера, профильный комитет направил ему соответствующее письмо.
По мнению профильного комитета, законопроект о создании нового суда может вносить исключительно президент.
Комитет по вопросам регламента и организации работы парламента считает, что законопроект о создании Антикоррупционного суда оформлен и внесен на регистрацию вопреки ст. 125 Конституции.
Комитет напоминает, что в июне 2016 года Рада приняла изменения в Конституцию в части правосудия, которые вступили в силу 30 сентября того же года.
Согласно им, до 31 декабря 2017 года созданием, реорганизацией и ликвидацией судов занимается Президент на основании закона "О судоустройстве и статусе судей".
Согласно ст. 94 закона "О регламенте Верховной Рады", председатель Рады по предложению профильного комитета возвращает внесенный законопроект субъекту права законодательной инициативы без его включения в повестку дня сессии и рассмотрения на пленарном заседании.
Как сообщали Українські Новини, депутаты Егор Соболев (фракция Объединение "Самопомощь"), Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко (все - фракция "Блок Петра Порошенко"), Иван Крулько ("Всеукраинское объединение "Батьківщина"), а также заместитель председателя Рады Оксана Сыроид предлагают парламенту создать антикоррупционные суды.
США за скорейшее создание Антикоррупционного суда в Украине.
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