В СБУ заявили, что случайно попали на пикет под окнами Шабунина

В Службе безопасности Украины утверждают, что оказались под домом руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина во время пикета на тему декларирования случайно.

Об этом заявил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко на брифинге с главой ведомства Василием Грицаком.

"Что касается Шабунина – речь идет о моем подчиненном, наверное, следователе Матковском… Он действительно был поблизости дома Шабунина, но я вам ответственно заявляю: мы не работаем ни по Шабунину, ни по другим украинским общественным политическим деятелям", – заявил он.

Отрабатывали другое дело, "работали в экстренном режиме", заверил Виктор Кононенко.

По его словам, с Шабуниным получилось "стечение обстоятельств", когда правоохранители "отрабатывали рынок "сотников" и "тысячников" Киевской области, устанавливали людей и идентифицировали с патриотами – Автомайданом и ветеранами 95 бригады".

"Во многом виноват он (Матковский). Он не отработал – и не понимал, куда он едет. Согласитесь, он бы не брал ни "Автомайдан" с собой, ни ветеранов 95-й бригады (если бы понимал, что едет к Шабунину – ред.), чтобы они ему помогали. Такие вещи так не делаются", – заявил Кононенко.

"То есть это случайность. Но за то, что он привел к обвинениям Службы, он (Матковский) понесет ответственное наказание служебное", – заверил он.

Представитель СБУ отметил: "Я готов при вас всех попросить прощение за то, что мы заставили господина Шабунина волноваться".

"Но я хотел бы, чтобы и он попросил прощение, потому что он перешел в обвинениях на персоналии. Мы до этого не опускаемся и себе этого не позволяем", – добавил Кононенко.

На вопрос, были ли случайными встречи в аэропорту других активистов, он сказал: "Я не готов вам сказать, кто кого встречает в аэропорту, – я могу прокомментировать те факты, которые знаю".

13 мая народный депутат Сергей Лещенко написал о диалоге по прилету в Киев, который, по его мнению, указывает на то, что сотрудники спецслужб "передают медиаслужакам власти" информацию о передвижениях активистов – и напомнил об аналогичной встрече Александры Устиновой из ЦПК и "фейковом митинге" под домом Шабунина.

Шабунин заявлял, что 9 апреля под его домом СБУ в лице руководителя управления СБУ по защите национальной государственности Романа Матковского устроила пикет. На плакатах упоминалось имя Шабунина и призывы задекларировать доходы.

СБУ тогда заявила, что не проводила митингов под окнами Шабунина, а потом Матковский объяснил, что следил за проплаченной акцией у дома активиста.

Алена Рощенко, УП