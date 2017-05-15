Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Рефат Чубаров намерен приехать в оккупированный Крым, чтобы дать показания в суде по делу крымского татарина Ахмета Чийгоза.

Об этом написал в своем Facebook адвокат Чийгоза Николай Полозов.

"Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сделал заявление о своём намерении приехать в Крым и дать показания в качестве свидетеля защиты в деле Ахтема Чийгоза", - сообщил он.

"После оформления необходимых документов защита заявит суду ходатайство о вызове и допросе Рефата Чубарова", - заявил полозов.

Он подчеркнул, что в соответствии со ст.456 УПК РФ "свидетелю будет предоставлен иммунитет от любой формы преследования".

Как известно, 5 июля 2015 года самопровозглашенная крымская "власть" не пустила на территорию полуострова главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Самопровозглашенный "прокурор" Крыма Наталья Поклонская зачитала Чубарову постановление о запрете на въезд до 4 июля 2019 года.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - в отношении заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, и отдельно - по другим фигурантам процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в частности, партии "Русское единство".

Украинская правда